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В Узловском районе начал работу новый ФАП

В Узловском районе начал работу новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 300 человек.

В деревне Волково Узловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.
 
Этот ФАП будет обслуживать более 300 человек.
 
— Прежний фельдшерский здравпункт не соответствовал современным требованиям для приема пациентов. Новое здание возведено в кратчайшие сроки и оборудовано всем необходимым для качественного оказания первичной медицинской помощи, — сказала заместитель главного врача Узловской районной больницы Наталья Шонус.
 
В этом году реализация программы модернизации будет продолжена. До конца 2022 года планируется установить 36 модульных быстровозводимых объектов, в том числе 34 ФАПа и два офиса врачей общей практики.
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