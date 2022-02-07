В Узловском районе начал работу новый ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 300 человек.

В деревне Волково Узловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Он возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году.

Этот ФАП будет обслуживать более 300 человек.

— Прежний фельдшерский здравпункт не соответствовал современным требованиям для приема пациентов. Новое здание возведено в кратчайшие сроки и оборудовано всем необходимым для качественного оказания первичной медицинской помощи, — сказала заместитель главного врача Узловской районной больницы Наталья Шонус.

В этом году реализация программы модернизации будет продолжена. До конца 2022 года планируется установить 36 модульных быстровозводимых объектов, в том числе 34 ФАПа и два офиса врачей общей практики.