Тулячка: «Дом моей бабушки отрезан от внешнего мира – вокруг одни сугробы!»

Кадр из видео.

Женщина рассказала, что в воловской деревне не могут почистить дорогу от снега.

Тулячка Евгения обратилась в редакцию Myslo с жалобой на не чищенную от снега дорогу в деревне Пруды Воловского района:

— На улице Заречной живет моя бабушка. Она лежала в больнице, на днях вернулась в деревню, но до дома добралась с трудом. Половина населенного пункта не прочищена от снега. Ей пришлось пробираться по огромным сугробам. Получается, ее дом отрезан от внешнего мира. Администрация обещает помочь, но всё никак. Вот вчера трактор пытался расчистить дорогу, не вышло: такая маленькая техника не может справиться с задачей.

За комментарием мы обратились в МО Двориковское Воловского района. Руководитель Татьяна Викторовна Балаева рассказала, что в курсе этой ситуации. В снежном плену находятся два дома.

По ее словам, в Прудах сложный рельеф. Населенный пункт расположен на холме, и одну половину деревни заметает сильнее. Обычный трактор не может почистить эту территорию, нужна более мощная техника, которой в распоряжении муниципального образования нет.

По словам Татьяны Викторовны, пару лет назад после снегопадов техника на этом участке прочищала путь от домов более 12 часов! Снега было столько, что трактор скрылся в нем по крышу.