Туляки устали ждать от коммунальщиков ремонта кровли и обратились к губернатору: видео

Кадр из видео

Жители дома № 18 по ул. Серебровской и дома № 49 по ул. Седова в Туле записали видеообращение к губернатору Алексею Дюмину. По словам туляков, они уже не первый год безуспешно пытаются добиться от управляющей компании «Астек» ремонта кровли.

«Наши дома находятся в плачевном состоянии – несколько лет течёт кровля, страдают абсолютно все квартиры верхних этажей и не только, людям уже приходится переезжать на съёмные квартиры. Капремонт запланирован только на 2028 год, в «Народный бюджет» наша заявка не прошла. Просим вас о помощи, потому что обращения в другие органы не дают никаких результатов», – говорят жители.

Обращение сопровождается наглядным видеорядом – в подъездах пятиэтажек появились желто-коричневые пятна, осыпается штукатурка, из-за протечек в подъездах скапливаются целые лужи, по углам цветёт плесень и стоит затхлый запах. В квартирах отслаиваются обои, тоже появилась плесень и грибок, жителям приходится регулярно сливать воду с натяжных потолков.