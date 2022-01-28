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В Чернском районе ревнивец убил женщину лопатой: дело передано в суд
Фото СК РФ по Тульской области.

В Чернском районе ревнивец убил женщину лопатой: дело передано в суд

43-летний житель Чернского района обвиняется в умышленном убийстве.

Плавский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Чернского района.
 
По версии следствия, убийство произошло 4 декабря 2021 года в деревне Соловьевке. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности нанес своей 47-летней сожительнице множество ударов по голове черенком от лопаты. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.
 
 
Следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению.
 
 
Обвинительное заключение утверждено прокурором Чернского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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