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Тульская фирма выдавала микрозаймы с нарушением прав потребителей
Фото: zen.yandex.ru

Тульская фирма выдавала микрозаймы с нарушением прав потребителей

После проверки Роспотребнадзора организацию оштрафовали на 5000 рублей.

Туляк обратился в региональное Управление Роспотребнадзора с жалобой на действия микрокредитной организации ООО МКК «КапиталЪ-НТ». Сотрудники ведомства провели внеплановую документарную проверку.

Выяснилось, что организация нарушила право потребителей на получение необходимой информации об оказываемых услугах. В частности, клиентам не сообщили стоимость страховки от несчастных случаев – в документах был указан лишь порядок ее определения.

В результате ООО МКК «КапиталЪ-НТ» было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. Фирме назначен штраф на сумму 5000 рублей.

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