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ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности тульского НКВД в годы Великой Отечественной войны

ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности тульского НКВД в годы Великой Отечественной войны

Специально ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации.

Рассекречены оказались цифровые копии докладной записки о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области (разведка и диверсии за линией фронта) с августа 1941 года по январь 1944 года и доклада о работе 4-го отдела Управления НКГБ по Тульской области с момента освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Одним из важнейших направлений деятельности советских органов государственной безопасности с началом нападения нацистской Германии на Советский Союз стало развертывание разведывательно-диверсионной деятельности в тылу оккупантов.
 
Как и в других прифронтовых областях основная работа по организации истребительных батальонов, партизанского движения, разведывательно-диверсионных групп (РДГ) и созданию резидентур во вражеском тылу легла на плечи 4-го Отдела УНКВД по Тульской области, созданного в августе 1941 года.
 
Как видно из публикуемых документов, разведывательно-диверсионные группы и партизанские отряды, сформированные 4-м отделом УНКВД по Тульской области, действовали не только на оккупированной территории Тульской области, но и совершали рейды по тылам противника: в Смоленской, Орловской, Курской, Ленинградской областях, Западной Белоруссии и на Украине.
 
За период с августа 1941 по январь 1944 годов 4-м отделом УНКГБ для разведывательной и диверсионной работы в тыл противника было заброшено 46 оперативных сотрудников Управления, которые во время оккупации и после освобождения Тульской области оказали значительную помощь Красной Армии в разгроме немецких захватчиков.
 
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