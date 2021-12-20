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Туляк Александр Гетманский завоевал Кубок мира по стоклеточным шашкам
Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Туляк Александр Гетманский завоевал Кубок мира по стоклеточным шашкам

Поздравляем нашего спортсмена!

В польском Юлинеке завершилась быстрая программа чемпионата мира по стоклеточным шашкам. На старт в 9 туров вышли 78 спортсменов из 11 стран, из них — 16 гроссмейстеров, 6 международных мастеров и 24 мастера ФМЖД.

Золото завоевал туляк Александр Гетманский. Он набрал 14 очков из 18 возможных. В командном зачете 1 место заняла российская сборная.

Там же прошел решающий этап Кубка мира, в котором Александр Гетманский стал серебряным призером. По итогам общего зачета спортсмен занял первое место и стал обладателем Кубка мира.

Согласно общему зачету Кубка мира в сезоне 2020−2021, у Александра Гетманского — 206 очков по итогам 2 соревнований в Турции (4 место) и в Польше (2 место).

Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 +6
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