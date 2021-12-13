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Детский кешбэк: родителям тульских школьников вернули до 50% стоимости путевок в летние лагеря

Детский кешбэк: родителям тульских школьников вернули до 50% стоимости путевок в летние лагеря

Выплаты получили более 600 родителей на сумму почти в 10 млн рублей.

В Туле состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
 
Итоговый показатель по оздоровлению несовершеннолетних в этом году составил 79,6% от общей численности детей школьного возраста (108 447 детей), в том числе летом — 53,6% (73 032 ребенка). Отдых был организован на базе 5 санаторных, 13 загородных оздоровительных учреждений, 374 лагерей с дневным пребыванием, 41 лагеря труда и отдыха, 1 палаточного лагеря.
 
Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что особое внимание было уделено отдыху и оздоровлению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2021 году услуги получили более 25,5 тысяч детей данной категории, что составило 82,2% от их общего числа.
 
В этом году впервые родителям компенсирована часть стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Всего в Тульской области кешбэк получили более 600 родителей на общую сумму почти 10 млн руб. Региональная компенсация выплачена 761 заявителю на общую сумму более 8 млн руб.
 
Раскрыть свои таланты дети могли в областных профильных лагерях со спортивным, художественным, музыкальным и театральным уклоном. По итогам года были реализованы 32 тематических программы с охватом почти 3000 человек.
 
В 2021 году продолжена практика организации малых форм отдыха детей. В течение года проведено около 46 тысяч различных мероприятий с охватом более миллиона человек.
 
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