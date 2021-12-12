В Тульский онкодиспансер поступило новое оборудование

Фото минздрава Тульской области.

Это компьютерный томограф для топометрии и коагулометр для контроля уровня свертываемости крови.

В Тульский областной онкодиспансер поступили компьютерный томограф для топометрии и коагулометр для контроля уровня свертываемости крови в ходе лечения и перед оперативным вмешательством.

Компьютерная топометрия опухоли позволяет сопоставить расположение опухолевого очага относительно других органов, определить точную локализацию и размер новообразования. Благодаря внедрению этого вида исследования тульские онкологи расширили возможности лечения злокачественных опухолей.

— Благодаря компьютерному томографу у нас на вооружении появился новый метод лечения — высокодозная лучевая терапия. Точно зная размер и расположение опухоли, мы можем воздействовать на нее с помощью высокой дозы ионизирующего излучения. Такая терапия проводится на одном из линейных ускорителей, которые также поступили в онкодиспансер благодаря нацпроекту «Здравоохранение», — рассказал главный внештатный радиолог регионального минздрава, заведующий радиотерапевтическим отделением Михаил Бобков.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в регион поступило лечебное и диагностическое оборудование на общую сумму более 180 млн рублей.