Туляков в Центральном парке два дня знакомили с Хайбургерами – «Едой будущего»!

Создатели компании Hi! называют свою продукцию едой будущего. Их растительное мясо — продукт нового поколения. Это гуманная альтернатива настоящему мясу, созданная из натуральных и полезных ингредиентов.

В выходные, 4 и 5 декабря, у туляков была возможность убедиться в этом на собственном опыте. Компания Hi! бесплатно угощала бургерами собственного производства и кофе на растительном молоке в Центральном парке. Желающих попробовать вкусную альтернативу мясу было много.

В основном туляки пришли из любопытства, но от вкуса растительного мяса остались в восторге.

Полина Фирсова:

— Было вкусно! Котлета буквально таяла во рту, а овощи отлично ее дополняли. Мясо было похоже на настоящее, но оказалось еще сочнее. Я ем мясо, но мне интересно было попробовать альтернативный вариант. Для тех, кто придерживается вегетарианства, эти продукты — настоящая находка. Я бы хотела съесть такой бургер еще раз. Это новый необычный вкус, который хочется повторить.

Анна Никишина:

— Очень интересная котлета. Если бы мне дали попробовать бургер вслепую, я бы сказала, что это обычное мясо. Но после хайбургера чувствуешь себя легко, нет тяжести, как после стандартного фастфуда. Это большой плюс! Это нужно попробовать всем. Во-первых, такая еда — это модно. А во-вторых, это повод немного сократить потребление мяса. Не зря врачи говорят, что люди сейчас едят его слишком много. Это отличный вариант для легкой закуски или разгрузочного дня.

Дарья Краснова:

— Бургер очень вкусный, котлета в нем сочная и необычная. Никогда бы не догадалась, что это не мясо. Я думаю, растительное мясо — это действительно шаг к чему-то новому. Это правильный фастфуд. Хочется, чтобы люди попробовали его и поняли, что можно есть вкусную и легкую еду.

Я раньше пробовала котлеты из растительного мяса, они были как картонка. Но теперь поняла, что есть хорошая и качественная альтернатива мясу. Я готова внести его в свой рацион.

Михаил, Роман и Татьяна:

— Бургеры ничем не отличаются от стандартных, только котлета сочнее. Мы бы попробовали это еще раз. Думаем, в скором времени все больше людей будут отдавать предпочтение растительной пище, тем более, что она такая вкусная. Если это действительно еда будущего, то мы в безопасности!

Возле фудтрака все два дня собиралась большая очередь. И такой интерес оправдан. Секрет кроется уже в названии бренда: Hi! (от английского Healthy Innovation — «здоровые инновации») — это «Еда будущего», растительное мясо на основе трех видов белка: соевого, горохового и рисового, с добавлением трех видов масел, пищевых волокон и витаминов.

С помощью технологии Hi-meat разработчики создали котлеты Hiburger, а также наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени.

Тула — не первый город, где оценили хайбургеры. Фирменный фудтрак уже побывал в Казани и Нижнем Новгороде. В следующие выходные он переместится в Москву, а 18 и 19 декабря будет в Санкт-Петербурге.

Продукцию Hi! уже можно приобрести в ресторанах по всей стране и более 1500 магазинов, включая онлайн-ретейлеров «Утконос онлайн» и Ozon Express, сети «Окей», «Магнит», «Перекресток», «Глобус», Spar, «ВкусВилл» и другие.

В Туле приобрести растительное мясо Hi! можно в Metro или заказать в «Утконос онлайн». Растительное молоко Hi! приезжает в Тулу еще до начала массовых продаж.

Подробную информацию о бренде и Hiburger tour ищите в официальном Instagram-аккаунте Hi!.