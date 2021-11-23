Юных туляков, страдающих диабетом, в 2022 году обеспечат бескровными системами мониторинга глюкозы

В Тульской области зарегистрирован 481 ребенок с диабетом первого типа. И эта цифра за последние шесть лет выросла почти вдвое: в 2016 году в регионе проживали 307 детей с диабетом, а в 2020-м – 460.

Диабет – коварная болезнь, она опасна осложнениями. Осложнения вызывает высокий сахар крови (гипергликемия), который ребенок часто не ощущает. Повреждаются в первую очередь мелкие сосуды (в сетчатке глаз), поражаются почки, суставы, стопы. Кроме того, постоянно высокие показатели сахара приводят к раздражительности, депрессии. Бывают эпизоды гипогликемии, когда фиксируется низкий уровень сахара (меньше 4.0). Они могут привести к обмороку и повреждению мозга. Чтобы не пропустить это опасное состояние, необходимо регулярно несколько раз в день измерять уровень сахара.

Классический вариант – глюкометр, но от ежедневных уколов детские пальчики постоянно болят. Жить полноценно таким малышам очень сложно. Но несколько лет назад появились системы круглосуточного мониторинга глюкозы без уколов. Они могут работать без перерыва две недели, потом флешку надо менять. Одна флешка стоит 9000 рублей. Для среднестатистической семьи – это существенные ежемесячные расходы.

В связи с этим родители детей, страдающих сахарным диабетом, обратились в правительство Тульской области с просьбой обеспечить их бескровными тестами.

23 ноября заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Зыкова, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко приняли участие в круглом столе, посвященном проблемам детей с сахарным диабетом.

Дмитрий Марков сообщил, что за счет средств бюджета региона на 2022 год будут закуплены системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы у пациентов.

Марина Багмут, одна из представителей родительского сообщества, рассказала по итогам круглого стола, что за счет бюджета области будут закуплены системы флеш-мониторинга глюкозы крови для детей с 4 до 18 лет.

– Возрастные рамки определены производителем. Для детей до четырех лет тесты будут закупаться за счет благотворительного фонда и предоставляться в заявительном порядке. В закупку вошли и долгожданные иглы 4 мм, актуальные для маленьких диабетиков и ланцеты для прокалывателей. Нам пообещали, что тесты будут закуплены для всех детей одновременно. Выдача их начнется с марта. Это нормально. Мы столько лет ждали их, что еще несколько месяцев готовы подождать, – рассказала Марина.

Также в ходе встречи было предложено решение по реализации питания в школах и детских садах для детей-диабетиков, пока это на стадии рассмотрения, так как надо решить много организационных вопросов. В частности, говорилось о распространении опыта школы № 50 из Шатска, где для детей-диабетиков организован отдельный стол.

– Для детей-диабетиков не подойдет стандартное меню. А поскольку диетологов, которые будут рассчитывать порции для них при школах и детских садах нет, в нашем учебном учреждении для таких учеников выделен отдельный стол, рядом стоит микроволновка. Дети из дома приносят еду, греют ее и обедают, – уточнила Марина.

Кроме этого, был затронут вопрос компенсации за питание тем детям, которые относятся к льготной категории и имеют право на бесплатное питание, но в силу состояния здоровья не могут питаться в школьной столовой. Сейчас такую компенсацию могут получить лишь ученики отдельных школ. Этот вопрос решено было взять в проработку.