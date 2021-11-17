В Тепло-Огаревском районе отремонтировали дорогу на Большое Минино
Это первая региональная дорога в Тульской области, которая построена с использованием современного типа асфальтобетона.
17 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник и министр сельского хозяйства Алексей Степин проинспектировали реконструированную автодорогу «Лапотково-Ефремов» — Большое Минино в Тепло-Огаревском районе.
Алексей Степин
По поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Эта дорога — пример кооперации бизнеса, региона и государства, именно поэтому проектно-сметную документацию на реконструкцию дороги подготовило агропромышленное предприятие, а строительство ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.
Работы начались 1 февраля. Главный инженер подрядной организации Региондорстрой Александр Ткаченко рассказал, что в рамках реализации первого этапа реконструкции дороги к населенному пункту Большое Минино зимой было закуплено 130 тысяч кубических метров песка и 20 тысяч кубических метров щебня, смонтирована грунтосмесительная установка, заменены водопропускные трубы вдоль дороги.
Основная же часть работ началась с установлением подходящих температурных условий. На данный момент основные работы уже закончены, построено 86 тыс. кв. м дороги.
Александр Ткаченко
По плану дорога должна быть сдана 1 декабря, но приемку планируют уже на следующей неделе. На объекте на протяжении всего срока реконструкции осуществлялся строгий строительный контроль качества.
На ремонт дороги из бюджетов разных уровней было выделено 642 млн рублей. Помимо дорожного полотна протяженностью 11,38 км, реконструировали 24 примыкания и обустроили 34 водопропускные трубы, переустроили сети связи, электроэнергии и газа, обновили дорожные знаки и разметку.
Родион Дудник
По его словам, при строительстве использовалось объемное проектирование — здесь эту технологию впервые применили на региональной дороге. Ранее в Тульской области ее использовали только на трассах федерального значения.
Президент ассоциации Росасфальт Николай Быстров рассказал, что применение объемного проектирования — результат перехода дорожной отрасли на новую систему нормативных документов. Она в настоящее время обеспечивает исполнение технического регламента безопасности таможенного союза.
Николай Быстров
По его словам, новая технология на 30-40% увеличивает срок службы дорожного покрытия.