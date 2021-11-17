В Тепло-Огаревском районе отремонтировали дорогу на Большое Минино

17 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник и министр сельского хозяйства Алексей Степин проинспектировали реконструированную автодорогу «Лапотково-Ефремов» — Большое Минино в Тепло-Огаревском районе.

Алексей Степин По поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область участвует в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Эта дорога — пример кооперации бизнеса, региона и государства, именно поэтому проектно-сметную документацию на реконструкцию дороги подготовило агропромышленное предприятие, а строительство ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Работы начались 1 февраля. Главный инженер подрядной организации Региондорстрой Александр Ткаченко рассказал, что в рамках реализации первого этапа реконструкции дороги к населенному пункту Большое Минино зимой было закуплено 130 тысяч кубических метров песка и 20 тысяч кубических метров щебня, смонтирована грунтосмесительная установка, заменены водопропускные трубы вдоль дороги.

Основная же часть работ началась с установлением подходящих температурных условий. На данный момент основные работы уже закончены, построено 86 тыс. кв. м дороги.

Александр Ткаченко По плану дорога должна быть сдана 1 декабря, но приемку планируют уже на следующей неделе. На объекте на протяжении всего срока реконструкции осуществлялся строгий строительный контроль качества.

На ремонт дороги из бюджетов разных уровней было выделено 642 млн рублей. Помимо дорожного полотна протяженностью 11,38 км, реконструировали 24 примыкания и обустроили 34 водопропускные трубы, переустроили сети связи, электроэнергии и газа, обновили дорожные знаки и разметку.

Родион Дудник Благодаря этой дороге обеспечена транспортная доступность к овцеферме и населенным пунктам Центральный, Алексеевское, Пыжово, Крюковка, Большое Минино. Дорогой будут пользоваться порядка 1300 человек. Уже разрабатываем проектно-сметную документацию на реконструкцию дороги до Большого Минино, далее будем прорабатывать финансирование и начнем работы.

По его словам, при строительстве использовалось объемное проектирование — здесь эту технологию впервые применили на региональной дороге. Ранее в Тульской области ее использовали только на трассах федерального значения.

Президент ассоциации Росасфальт Николай Быстров рассказал, что применение объемного проектирования — результат перехода дорожной отрасли на новую систему нормативных документов. Она в настоящее время обеспечивает исполнение технического регламента безопасности таможенного союза.

Николай Быстров Это была огромная работа, и в Тульской области это первый объект, построенный по новой системе нормативных документов, начиная от проектирования дорожной конструкции и материалов, которые применяются. Асфальтобетонное покрытие подбиралось с учетом местных климатических условий и транспортной нагрузки. Но самое сложное — реконструкция. Это была старая дорога с большим количеством органических примесей, которые сложно укрепить. Здесь была применена технология рестайлинга — повторного применения старого асфальтобетона. Это непростое дело, которое требует практически ежедневного лабораторного контроля и постоянной корректировки составов. Очень приятно, что местная подрядная организация качественно выполнила эту работу.

По его словам, новая технология на 30-40% увеличивает срок службы дорожного покрытия.

- И здесь дело не в экономии. Это еще и огромный плюс для нас, пользователей, вы же все прекрасно знаете, что такое ездить по дороге, которую ремонтируют. В данном случае есть основания полагать, что следующий ремонт понадобится только через 15 лет, а капитальный — через 30, — добавил Николай Быстров.