Пересмотр кредитов, навязывание услуг и мошенничество: на что туляки жалуются в Банк России

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От жителей Тульской области в Банк России поступило 1097 обращений. Большинство из них касаются работы кредитных организаций.

Сократилось количество жалоб в связи с реструктуризацией кредитов из-за пандемии. Наибольшее количество жалоб связано с трудностями при погашении кредита, навязыванием дополнительных платных слуг, поиском потерянных денежных переводов и некорректной работой банкоматов.

Часть обращений касалась назойливой рекламы со стороны сотрудников банков для продвижения финансовых продуктов и услуг. Кроме того, туляки продолжают жаловаться на кибермошенничество – зафиксировано 43 таких обращения.

Более 260 заявлений касаются деятельности микрофинансовых организаций. Самые распространенные причины – высокие проценты по займам, превышение предельного размера задолженности, списание денег без согласия клиента для погашения займа, взиманий необоснованных комиссий.

Страховые компании у жителей региона вызвали недовольство 156 раз. Среди жалоб – неверное применение коэффициента «бонус-малус», качество и сроки ремонта, трудности с возвратом страховки в «период охлаждения» или с оформлением полиса ОСАГО.

– Сейчас «период охлаждения» действует только для договоров страхования. Но в конце этого года вступит в силу закон, который позволит клиентам банков, МФО и других кредиторов отказаться от дополнительных платных услуг. Поставщики услуг вернут деньги, если клиент подаст заявление о расторжении договора в течение 14 дней, – отметил начальник юридического отдела тульского отделения Банка Андрей Колосветов.