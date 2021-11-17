Семь вопросов об имущественных налогах: что нужно знать тулякам?

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортный и земельный налоги, налог на имущество) — не позднее 1 декабря.

Жители Тульской области уже получили налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц. Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области публикует подборку наиболее часто задаваемых вопросов налогоплательщиков и ответы на них.

1. Что такое налоговое уведомление и как его исполнить

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы.

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налоговые уведомление для уплаты.

Форма налогового уведомления включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, уведомление не направляется.

За исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

Уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».

В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить уведомление на бумажном носителе под расписку в любом УФНС России по Тульской области либо через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления.

2. Основные изменения в налогообложении имущества физических лиц с 2021 года

По транспортному налогу:

при расчете налога применен новый Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России (в новый Перечень дополнительно включены Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport).

По земельному налогу:

применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований Тульской области по месту нахождения земельных участков. С информацией можно ознакомиться по ссылке.

По налогу на имущество физических лиц:

для исчисления налога использован понижающий коэффициент в виде 10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом;

для расчета налога за налоговый период 2020 года на территории Тульской области применена кадастровая стоимость объектов недвижимости, утвержденная Постановлением правительства Тульской области от 13.11.2019 № 540;

применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований Тульской области по месту нахождения объектов налогообложения. С информацией о налоговых ставках и льготах можно ознакомиться по ссылке.

3. Почему в 2021 году изменились налоги на имущество

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить по тел. 8 800 – 222-22-22.

Существуют и общие основания для изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

применение повышающих коэффициентов при расчете налога за легковые автомашины средней стоимостью от 3 млн руб. согласно размещенному на сайте Минпромторга России Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2020 года,

наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований Тульской области,

изменение кадастровой стоимости земельного участка, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки, или переводом земельного участка из одной категории земель в другую,

наличие иных оснований (например, в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост налога может обуславливаться следующими причинами:

изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости,

изменение налоговых ставок или отмена льгот, полномочия по установлению которых относятся к компетенции представительных органов муниципальных образований Тульской области.

4. Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении

Можно ознакомиться на сайте ФНС в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» либо обратившись непосредственно в УФНС России по Тульской области или в контакт-центр по тел. 8 800 – 222-22-22.

5. Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить содержание граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.

Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога на территории Тульской области предусмотрено Законом Тульской области от 28.11.2002 № 343-ЗТО (с последующими изменениями и дополнениями) «О транспортном налоге» для определенных льготных категорий налогоплательщиков.

Земельный налог

Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям:

пенсионеры;

предпенсионеры;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;

физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Тульской области по месту нахождения земельных участков.

Налог на имущество физлиц

Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ.

Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности.

Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида:

квартира или комната;

жилой дом;

помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ;

хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ;

гараж или машино-место.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нем не указывалосьо, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление можно любым удобным способом:

через личный кабинет налогоплательщика;

почтовым сообщением;

путем личного обращения в любой операционный зал УФНС России по Тульской области;

через МФЦ.

6. Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация

Для актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом, указанным выше.

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления.

При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение.

7. Что делать, если налоговое уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в любой удобный по территориальному расположению операционный зал УФНС России по Тульской области либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган.