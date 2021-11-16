новости
новости
Регистрация
В финале Оружейной лиги КВН с двух тульских команд сняли баллы за пародию на сериал «Игра в кальмара»

В финале Оружейной лиги КВН с двух тульских команд сняли баллы за пародию на сериал «Игра в кальмара»

По мнению члена жюри, это не та история, которая должна звучать со сцены КВН.

13 ноября в Туле прошел финал Оружейной лиги КВН. Две тульские команды — «Юмор поневоле» и «НадиВани» — в своих выступлениях использовали пародию на популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Тульский зритель нормально отреагировал на эти шутки, однако не всем такой юмор пришелся по душе. Одна из членов жюри — Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике администрации Тулы — в конце игры заявила, что сняла баллы с этих команд:

- Это мое сугубо личное убеждение, но я считаю, что это не та история, которая должна звучать со сцены КВН.

«Игра в кальмара» — нашумевший сериал платформы Netflix в жанре выживания. Некоторые критикуют его из-за сцен жестокости и насилия. И тем не менее, сериал уже стал самым популярным за всю историю стримингового сервиса.

Ситуацию уже активно обсуждают в соцсетях. 

Выступления команд можно посмотреть на видео (20.40 мин и 31.29 мин):

Друзья, как считаете, справедливо ли с команд сняли баллы? И должна ли быть подобная цензура в КВНе?

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:45 −3
Другие статьи по темам
Событие
КВНИгра в кальмара
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как безопасно ездить на такси
Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как безопасно ездить на такси
В Тульской области две легковушки улетели в кювет
В Тульской области две легковушки улетели в кювет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.