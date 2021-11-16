В финале Оружейной лиги КВН с двух тульских команд сняли баллы за пародию на сериал «Игра в кальмара»

По мнению члена жюри, это не та история, которая должна звучать со сцены КВН.

13 ноября в Туле прошел финал Оружейной лиги КВН. Две тульские команды — «Юмор поневоле» и «НадиВани» — в своих выступлениях использовали пародию на популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

Тульский зритель нормально отреагировал на эти шутки, однако не всем такой юмор пришелся по душе. Одна из членов жюри — Екатерина Чуракова, начальник управления по семейной и молодежной политике администрации Тулы — в конце игры заявила, что сняла баллы с этих команд:

- Это мое сугубо личное убеждение, но я считаю, что это не та история, которая должна звучать со сцены КВН.

«Игра в кальмара» — нашумевший сериал платформы Netflix в жанре выживания. Некоторые критикуют его из-за сцен жестокости и насилия. И тем не менее, сериал уже стал самым популярным за всю историю стримингового сервиса.

Ситуацию уже активно обсуждают в соцсетях.

Выступления команд можно посмотреть на видео (20.40 мин и 31.29 мин):

Друзья, как считаете, справедливо ли с команд сняли баллы? И должна ли быть подобная цензура в КВНе?