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Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как безопасно ездить на такси
Изображение Hands off my tags! Michael Gaida с сайта Pixabay

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут тулякам, как безопасно ездить на такси

В региональном Управлении ведомства начала работу тематическая горячая линия.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» организовали тематическое консультирование граждан по вопросам, связанным с защитой прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Звонки принимаются по телефонам:

  • в Туле: 55-55-50, 22-33-51, 37-51-42,
  • в Алексине: 8(902)846-10-81, 8(48753)4-09-30,
  • в Новомосковске: 8(48762)6-51-68, 6-10-28,
  • в Суворове: 8(48763)2-48-96,
  • в Щекино: 8(48751)5-35-37, 5-89-95, 5-33-81,
  • в Ефремове: 8(48741)6-31-81.

Кроме того, консультацию можно получить по круглосуточному телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43.

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