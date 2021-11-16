Темпы замены ветхих тепловых сетей ниже всего в Узловском и Кимовском районах Тульской области

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16 ноября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора обсудили отопительный сезон в регионе.

В этом году из-за раннего наступления холодов глава региона поручил начать пуск тепла заблаговременно.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков отметил, что отопительный сезон стартовал 16 сентября – это самое раннее его начало за последние 20 лет. Министерство ежедневно контролировало подачу тепла на социальные объекты и в жилые дома. В Тульской области работают 72 теплоснабжающие организации. Все они до 1 ноября получили паспорта готовности к отопительному сезону. Отопительный сезон проходит в штатном режиме.

По поручению Губернатора министерство ЖКХ в период пуска тепла провело проверки работы горячих линий по вопросам отопления в муниципальных образованиях. Большая часть обращений граждан пришлась на первые дни отопительного сезона. Вопросы касались наладки внутридомовых систем теплоснабжения и отсутствия тепла в отдельных комнатах. Все обращения оперативно обрабатывались и передавались в ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Количество обращений в этом году снизилось на 14% относительно прошлого года.

Во всех муниципальных образованиях утверждены планы замены ветхих тепловых сетей до 2026 года. За 5 лет планируется заменить не менее 540 км тепловых сетей.

Олег Дючков также доложил о готовности объектов топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону. Все 24 объекта электроэнергетики получили паспорта готовности. Сетевые организации располагают необходимыми ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации технологических нарушений. Прошли внутренние противоаварийные тренировки и комплексные учения персонала.

Руководитель Приокского управления Ростехнадзора Василий Челенко доложил о готовности муниципальных образований к отопительному сезону. В частности, он отметил, что за пять лет в регионе заменено 829 км ветхих тепловых сетей. В этом году вместо запланированных 108,6 км заменено 115,6 км.

Василий Челенко сообщил, что в регионе завершилась многолетняя работа оснащению котельных средствами автоматики. Это повысило безопасность, снизило риск аварийных ситуаций и травматизма на таких объектах.

Он также отметил, что Тульская область четвертый год подряд имеет стопроцентный показатель по выдаче муниципалитетам паспортов готовности.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что в Кимовском и Узловском районах темпы замены ветхих тепловых сетей ниже, чем в целом по области. Губернатор поручил главам этих муниципалитетов до 1 декабря представить планы по замене тепловых сетей на 2022 год.

Заместитель генерального директора – директор филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Волченков доложил о мерах по сокращению времени устранения нарушений электроснабжения.

Начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Тульской области Леонид Ивченко сообщил о соблюдении температурных графиков на котельных. Ежедневно проводится мониторинг информации Ситуационного центра о нарушениях температурного режима в квартирах. ГЖИ ведет мониторинг работы системы центрального отопления в жилых домах на предмет соблюдения температурного режима в квартирах, а также выполнения ресурсоснабжающими организациями температурных графиков в зависимости от погодных условий. Все жалобы жителей на неудовлетворительное отопление, поступающие в течение отопительного сезона, находятся на контроле в ГЖИ. В случае выявления нарушений со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций в их отношении будут приняты меры административного характера. Мониторинг будет продолжен.

Алексей Дюмин поручил директору Ситуационного центра губернатора Тульской области Алексею Гордееву проанализировать обращения от жителей по вопросам отопления, а Леониду Ивченко – оперативно их отработать.