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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 17 ноября

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 17 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 8.30 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Металлистов, 16, 19, 21,
  • пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.),
  • ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в,
  • ул. Докучаева, 13, 16,
  • ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7,
  • ул. Комбайновая, 1-10,
  • п. Октябрьский: 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • п. Менделеевская: ул. Ленина, 1-22,
  • ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а.
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