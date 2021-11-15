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Номер заблокирован: с 1 декабря сотовые телефоны россиян могут отключить из-за закона о «серых» sim-картах

Номер заблокирован: с 1 декабря сотовые телефоны россиян могут отключить из-за закона о «серых» sim-картах

Что нужно сделать, чтобы этого не случилось – подробности.

30 ноября заканчивается дедлайн по регистрации корпоративных сим-карт на портале Госуслуг.

Согласно изменений в законе «О связи», корпоративные клиенты обязаны вводить в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг» данные о пользователях. Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня этого года (то есть абсолютное большинство) должны внести сведения до 30 ноября.

В Минцифры РФ сообщили, что с 1 июня через «Госуслуги» подтвердили 13,3 млн корпоративных карт – чуть меньше половины от действующих 32 млн.

Чтобы номера, которые использовались до 1 июня 2021 года, продолжали работать, их необходимо зарегистрировать на портале Госуслуг до 30 ноября 2021 года. В противном случае в соответствии с требованиями поправок в закон «О связи» оператор связи должен будет заблокировать неподтвержденный номер.

Проблемы могут возникнуть у среднего и малого бизнеса, а также у людей, много лет пользующихся sim-картами, оформленными на юрлицо. Последним следует зарегистрировать sim-карту самостоятельно, переоформив ее на себя.

При этом для сим-карт, установленных в оборудовании «интернета вещей», в том числе в банкоматах, навигаторах, счетчиках, датчиках мониторинга и т.п., предусмотрен другой срок — до 1 марта 2023 года.

 

 


 

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сегодня, в 11:59 −2
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блокировка корпоративных номеровЗакон о связи и серых сим-картах
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