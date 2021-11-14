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«Тулагорводоканал» за долги расторгает договор с крупной тульской УК
Фото из архива Myslo.

«Тулагорводоканал» за долги расторгает договор с крупной тульской УК

С 1 декабря клиентам ООО «Внешстрой-Коммунсервис» придется оплачивать коммунальные услуги по платежкам водоканала.

Сообщение о расторжении договора появилось на официальном сайте АО «Тулагорводоканал». Организация уведомила собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (ИНН 7105034514) о расторжении с 1 декабря 2021г. в одностороннем порядке договора холодного водоснабжения и водоотведения.
 
В качестве причин расторжения контракта названа подтвержденная актами сверки взаимных расчетов задолженность УК перед АО «Тулагорводоканал» в размере равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по договору.
 
С 1 декабря 2021 г. собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении вышеуказанной управляющей организации, необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».
 
Отметим, что УК «Внешстрой-Коммунсервис» находится в зеленой зоне актуального рейтинга, составленного региональной жилинспекцией.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:45 +2
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