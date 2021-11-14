«Тулагорводоканал» за долги расторгает договор с крупной тульской УК

Фото из архива Myslo.

Сообщение о расторжении договора появилось на официальном сайте АО «Тулагорводоканал». Организация уведомила собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации ООО «Внешстрой-Коммунсервис» (ИНН 7105034514) о расторжении с 1 декабря 2021г. в одностороннем порядке договора холодного водоснабжения и водоотведения.

В качестве причин расторжения контракта названа подтвержденная актами сверки взаимных расчетов задолженность УК перед АО «Тулагорводоканал» в размере равной или превышающей две среднемесячные величины обязательств по оплате предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения по договору.

С 1 декабря 2021 г. собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении вышеуказанной управляющей организации, необходимо оплачивать коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения по платежным документам, выставленным АО «Тулагорводоканал».