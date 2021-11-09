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Где в Туле отключат электроэнергию 10 ноября

Где в Туле отключат электроэнергию 10 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

С 8.30 до 17.00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 10, 12, 12-а,
  • ул. Лейтейзена, 7, 9,
  • ул. Революции, 8,
  • ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144,
  • ул. Заварная, 118-172 (чётн.), 103-121 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 37, 167-а, 147-171 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 50-а, 56-б, 50-в, 70, 151,
  • пр-т Ленина, 111-б, 113-а, 111, 109-а, 111-а,
  • ул. Академика Павлова, 1-г, 1-д, 1-в,
  • ул. Н. Руднева, 56-в, 60-а, 56-б, 56-в,
  • ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 63, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 68-а, 68-б, 68-в,
  • ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 25-а,
  • ул. Свободы, 31, 14,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 102-а, 102-б,
  • ул. Мира, 17-б, 19-а,
  • ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.),
  • ул. Карпинского, 1-41,
  • ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • ул. Осипенко, 17-24,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118, 118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2,
  • ул. Мелешко,
  • ул. Григорьева,
  • ул. Синицына,
  • ул. Тюрина,
  • ул. Рыкова,
  • ул. Исупова,
  • ул. Соколова.
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