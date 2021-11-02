Тульские десантники не допустили прорыва противника на тактических учениях

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В них приняли участие свыше 500 военнослужащих и более 40 единиц техники.

На полигоне Тесницкое прошли учения парашютно-десантного батальона гвардейского парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского. Они состоялись в рамках итоговой проверки за текущий год.

После захвата позиций условного противника и уничтожения его узла связи десантники вышли на указанный рубеж и удерживали его до подхода основных сил. Батарея 82-мм минометов разгромила условного противника, а затем в бой вступили БМД и сами десантники.

Атакующий условный противник был уничтожен, а приданный зенитно-артиллерийский взвод огнем из зенитных установок ЗУ-23 защитил десантников от «вражеских беспилотников». Цели учений были достигнуты, поставленная задача выполнена.

В учениях были задействованы более 500 военнослужащих и порядка 40 единиц боевой и специальной техники гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ.