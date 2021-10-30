В Тульской области разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

Ушел из дома и не вернулся Андреев Алексей Викторович, 1982 года рождения.

Алексей Андреев может находиться в городе Юрьев-Польский Владимирской области, в Москве, Махачкале (республика Дагестан), а также в Тульской области. Его местонахождение неизвестно с 19 сентября 2021 года.



Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет: тёмно-синяя спортивная кофта, тёмно-синие джинсы, тёмно-синяя футболка, чёрные кроссовки. С собой: зелёный рюкзак, зелёная спортивная сумка.



Если вы что-то знаете о местонахождении этого мужчины, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112. Инфорг: Дедиц Марина, тел. 8-920-934-30-71.