В Тульской области с нарушениями производили масло, сыр и молочку

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По результатам проверок были возбуждены административные дела.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора в третьем квартале провели проверочные мероприятия на 143 точках, торгующих молочной продукцией. Также состоялись две плановые проверки профильных предприятий.

На Узловском молочном комбинате и на Ефремовском маслосыродельном комбинате были нарушены технические регламенты, касающиеся содержания производственных помещений. По итогам проверок возбуждены административные дела.

Основные нарушения, выявленные на объектах торговли, – нарушение условий хранения и продажа продуктов, не отвечающих требованиям технических регламентов.

В лабораториях исследовано 168 образцов молочной продукции. Три образца сыра и сливочного масла не соответствовали обязательным требованиям по показателям идентификации. Выявленные нарушения находятся в стадии устранения.