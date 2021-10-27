новости
новости
Регистрация
В Тульской области с нарушениями производили масло, сыр и молочку
Изображение Светланы Бердник с сайта Pixabay.

В Тульской области с нарушениями производили масло, сыр и молочку

По результатам проверок были возбуждены административные дела.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора в третьем квартале провели проверочные мероприятия на 143 точках, торгующих молочной продукцией. Также состоялись две плановые проверки профильных предприятий.

На Узловском молочном комбинате и на Ефремовском маслосыродельном комбинате были нарушены технические регламенты, касающиеся содержания производственных помещений. По итогам проверок возбуждены административные дела.

Основные нарушения, выявленные на объектах торговли, – нарушение условий хранения и продажа продуктов, не отвечающих требованиям технических регламентов.

В лабораториях исследовано 168 образцов молочной продукции. Три образца сыра и сливочного масла не соответствовали обязательным требованиям по показателям идентификации. Выявленные нарушения находятся в стадии устранения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:32 +3
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областинарушенияадминистративные деламолочная продукция
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Арт-резиденция, центр добровольчества и медиацентр: каким будет тульский ДКЖ после ремонта
Арт-резиденция, центр добровольчества и медиацентр: каким будет тульский ДКЖ после ремонта
В Узловой водитель УАЗа протаранил припаркованные машины и поехал дальше
В Узловой водитель УАЗа протаранил припаркованные машины и поехал дальше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.