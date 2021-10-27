В Узловой водитель УАЗа протаранил припаркованные машины и поехал дальше

Кадр из видео.

В социальных сетях жители Узловой опубликовали видео, снятой камерой наблюдения, установленной напротив дома № 44-а по ул. Беклемищева в Узловой. Судя по записи, всё произошло 21 октября в 9.35.

Сначала водитель УАЗ «Патриот» врезался в припаркованные вдоль тротуара автомобили – «Ладу Приору» и иномарку, а затем как ни в чем не бывало сдал назад и поехал дальше. К сожалению, госномер в объектив не попал.