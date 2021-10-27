новости
новости
Регистрация
В Узловой водитель УАЗа протаранил припаркованные машины и поехал дальше
Кадр из видео.

В Узловой водитель УАЗа протаранил припаркованные машины и поехал дальше

Авария произошла на ул. Беклемищева в минувший четверг, 21 октября.

В социальных сетях жители Узловой опубликовали видео, снятой камерой наблюдения, установленной напротив дома № 44-а по ул. Беклемищева в Узловой. Судя по записи, всё произошло 21 октября в 9.35.

Сначала водитель УАЗ «Патриот» врезался в припаркованные вдоль тротуара автомобили – «Ладу Приору» и иномарку, а затем как ни в чем не бывало сдал назад и поехал дальше. К сожалению, госномер в объектив не попал.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПстолкновениеаварияскрылся с места авариикамера видеонаблюдения
Место
Тульская областьУзловая
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будет работать СберБанк в период нерабочих дней
Как будет работать СберБанк в период нерабочих дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.