Арт-резиденция, центр добровольчества и медиацентр: каким будет тульский ДКЖ после ремонта

В здании областного центра молодежи в самом разгаре капитальный ремонт. Показываем, что там происходит сейчас и каким ДКЖ станет через год.

Здание ДКЖ перешло в региональную собственность от ОАО «РЖД» в 2017 году. Состояние помещений было ужасным – протекающая кровля, отваливающаяся штукатурка, изношенные коммуникации и трещины в стенах. Капитальный ремонт был необходим.

Проект обновленного здания в 2020 году представили губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Глава региона его одобрил. С апреля 2021 года здесь начались масштабные работы. Сейчас ведется монтаж инженерных сетей, отделка фасада, установка окон, черновая внутренняя отделка. Зимой работы продолжатся внутри.

Вот так ДКЖ будет выглядеть после ремонта. Современный дизайн будет сочетаться с уже имеющими декоративными элементами здания: внешний исторический облик здания, а также лепнину на стенах и потолке в основных помещениях сохранят. Останется и прежнее название – «ДКЖ».

Обновления коснутся и наполненности здания. Помимо уже имеющихся молодежных объединений здесь появится арт-резиденция ДКЖ, которая войдет в экосистему кластера «Таврида» и станет большим продюсерским центром для всей активной творческой молодежи региона.

Также в ДКЖ разместятся:

Региональный центр по развитию добровольчества,

Центр по работе со всероссийскими детскими центрами,

Региональный центр информационной безопасности,

Центр поддержки молодежных проектов,

Областная лига КВН,

Медиацентр,

Музей истории здания.

Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области:

– Мы хотим, чтобы ДКЖ стал центром притяжения активных и творческих ребят, это будет главный ресурсный центр для всей молодежной политики Тульской области. Хотим, чтобы ребята находили здесь поддержку в реализации своих проектов различной направленности, от добровольческой и патриотической до творческой.

Вячеслав Родионов, врио директора Тульского областного центра молодежи:

– Здесь работали больше 50 человек, 60% из них – специалисты по работе с молодежью. Вернемся таким же составом. Также мы хотим подключить к работе некоммерческие организации. Это дополнительный кластер, который будет развивать молодежную политику в регионе наряду с государственными учреждениями. Они смогут реализовывать здесь свои инициативы, а при необходимости – подключаться к нам и помогать в подготовке и проведении крупных форумов и событий.

Планируемый срок завершения работ – октябрь 2022 года.