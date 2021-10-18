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QR-коды в Туле введут на этой неделе: Роспотребнадзор заявил о необходимости ограничительных мер
Фото из архива Myslo.

QR-коды в Туле введут на этой неделе: Роспотребнадзор заявил о необходимости ограничительных мер

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев попросил издать соответствующий губернаторский указ не позднее 22 октября.

В эти минуты в здании правительства проходит оперативное заседание у губернатора.
 
– В Тульской области, как мы видим, ситуация с ковидом осложняется, — сказал губернатор. — Заболеваемость растет.
 
Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев обратился к губернатору:
 
– Алексей Геннадьевич, по Вашему поручению готов проект указа об ограничениях, и их нужно вводить не позднее пятницы, 22 октября. Я прошу Вас дать поручение о проработке вопроса и оценке возможности введения Вашим Указом QR-кодов для посещения ТЦ и общепита. Только это сегодня даст реальный результат.
 
По словам главы Тульского регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева, в Туле и области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог превышен в среднем по области на 22%.
 
Сложнее обстоит дело в Туле: эпидпорог превышен на 66%, в том числе есть и превышение эпидпорога среди детей 3-6 и 7-14 лет.
 
Гриппа не зафиксировано. За неделю выявлено 1159 случаев ковида, это на 12% больше неделей ранее.
 
Но на высоком уровне внебольничная пневмония: на позапрошлой неделе было 395 случаев, на прошлой — 450.
 
Более 40% – это ковидная пневмония.
 
По словам Ломовцева, единственным способом избежать серьезных осложнений остается вакцинация.
 
– Это лучше всего подтверждает статистика. За период с 1 августа по 16 октября через реанимацию прошли 1614 человек, из них вакцинированных было только 32 человека.
 
Глава Роспотребнадзора отметил, что большинство заболевших на данный момент — молодые люди 18-29 лет. Эта возрастная группа не болела в таком количестве ни прошлым летом, ни весной 2021 года. И именно эта часть населения сейчас привита хуже всего.
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