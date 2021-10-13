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«Гутенберг отдыхает»: в тульском кластере «Октава» пройдет фестиваль библиокультуры

«Гутенберг отдыхает»: в тульском кластере «Октава» пройдет фестиваль библиокультуры

Туляков ждут встречи со специалистами в сферах библиотечного дела, архитектуры, урбанистики, искусства и культуры.

14 и 15 октября с 12.00 до 17.00 в тульском кластере «Октава» пройдет первый фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».

На протяжении двух дней кластер станет площадкой для специалистов и профессионалов Тулы и области в сферах библиотечного дела, архитектуры, урбанистики, искусства и культуры.

Программа состоит из трех модулей и будет интересна тем, кто занимается развитием библиотек и современных общественно-культурных пространств, а также инновационными разработками в сфере популяризации чтения.

Помимо этого на фестивале будет представлен опыт модернизации библиотек в рамках Национального проекта «Культура», а также проекты создания модельных библиотек в Тульской области.

Своим опытом поделятся заведующая отделом научно-методической и научно-исследовательской работы библиотеки им. Некрасова Мария Игнатьева, старший библиотекарь научного отдела Музея Garage Валерий Леденев и заведующий сектором «Библиотека Комиксов» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова Сергей Карандеев, главный редактор архитектурного издания «Проект Россия» Юлия Шишалова, основатель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, специалисты Проекта Россия Михаил Микадзе, Оят Шукуров, Дмитрий и Мария Храмовы, а также Анна Мартовицкая, главный редактор журнала Todigest.

Посетители смогут познакомиться с книжной выставкой «Открываем сердца: секреты чтения художественной литературы», на которой будут представлены работы филологов, философов, педагогов, художников, сборники тематических статей из фондов Тульской областной научной библиотеки. Это труды Маргарет Доналдсон, Нины Гуткиной, Натальи Кулибиной, Питера Менделсунда и других авторов. Выставка разработана совместно с ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках проекта «Формирование читательских компетенций в условиях цифровой информационной избыточности и дефицита эмоционального репертуара обучающихся».

Итоговым событием фестиваля станет презентация литературного альманаха «Аристарх и Мардарий», который включает в себя публикации молодых тульских писателей, поэтов и фотохудожников.

Сотрудники библиотек смогут бесплатно посетить выставочный проект об уличном искусстве «Открытый микрофон», а также иммерсивную выставку-инсталляцию «Почувствуй «Октаву». 

Полная программа фестиваля доступна по ссылке.

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