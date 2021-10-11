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Где в Туле отключат электричество 12 октября
Фото из архива MySlo

Где в Туле отключат электричество 12 октября

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:

  • пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5,
  • ул. Токарева, 1-30, 38,
  • ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • ул. Нормандии Неман, 2-19,
  • ул. Галкина, 237,
  • ул. Садовая, 3,
  • 1-й Архангельский пр-д,
  • ул. Архангельская,
  • 2-й Архангельский пр-д,
  • д. Ивановка,
  • ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35,
  • ул. Мелешко, 10, 12,
  • ул. Григорьева, 2,
  • ул. Синицына, 13, 17, 19,
  • ул. Котовского, 1+-15 (нечётн.), 2-169 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 60-а, 36-62 (чётн.), 65-79 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 21-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 12-а, 18, 2-12 (чётн.),
  • ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 81, 83,
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • пер. Водоохранный, 15,
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Столетова, 1-9, 14-18, 10-а,
  • ул. Д. Гумилевской, 1, 1-а, 2-а, 3-а, 5, 5-а, 16, 7,
  • ул. Набережная, 13, 15, 16, 19,
  • ул. Пролетарская, 24, 26,
  • ул. Степанова, 29,
  • ул. Плеханова, 48-б, 48, 48-и,
  • ул. Чапаева, 51,
  • ул. Бондаренко, 27,
  • ул. М. Горького, 14, 14-г, 16, 33,
  • ул. Демьянова, 41, 43, 45, 26, 45-в, 26-а,
  • ул. Некрасова, 62,
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
  • ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
  • ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
  • ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117.

 

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