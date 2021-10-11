Фото из архива MySlo
Где в Туле отключат электричество 12 октября
Публикуем список адресов.
С 9.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:
- пр-т Ленина, 145-а, 149-а, 147 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5,
- ул. Токарева, 1-30, 38,
- ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 30-а, 1-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- ул. Галкина, 237,
- ул. Садовая, 3,
- 1-й Архангельский пр-д,
- ул. Архангельская,
- 2-й Архангельский пр-д,
- д. Ивановка,
- ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35,
- ул. Мелешко, 10, 12,
- ул. Григорьева, 2,
- ул. Синицына, 13, 17, 19,
- ул. Котовского, 1+-15 (нечётн.), 2-169 (чётн.),
- ул. Циолковского, 60-а, 36-62 (чётн.), 65-79 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 21-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.), 58-а,
- ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 12-а, 18, 2-12 (чётн.),
- ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Лазо, 1-12,
- ул. Столетова, 1-9, 14-18, 10-а,
- ул. Д. Гумилевской, 1, 1-а, 2-а, 3-а, 5, 5-а, 16, 7,
- ул. Набережная, 13, 15, 16, 19,
- ул. Пролетарская, 24, 26,
- ул. Степанова, 29,
- ул. Плеханова, 48-б, 48, 48-и,
- ул. Чапаева, 51,
- ул. Бондаренко, 27,
- ул. М. Горького, 14, 14-г, 16, 33,
- ул. Демьянова, 41, 43, 45, 26, 45-в, 26-а,
- ул. Некрасова, 62,
- п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14,
- ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
- ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
- ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-15,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117.
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