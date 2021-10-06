Два тульских предприятия вышли в финал всероссийского чемпионата

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Завершился онлайн-этап Второго всероссийского чемпионата по производительности труда. По его итогам два тульских предприятия выступят в финале, который пройдет 12 ноября в Москве в очном формате.

– Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Производительность труда» и программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Это уникальная площадка, где в условиях, близких к реальным, можно получить интерактивный опыт управления компанией – от разработки стратегии повышения эффективности до внедрения изменений в процессы, – отметил директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.

Тульскую область в финале представят команды ООО «Аэрозоль Новомосковск» и ООО «Малиновский ЖБИ». Они смогли увеличить производительность труда на своих предприятиях и теперь готовы проверить свои компетенции и навыки в высокой конкурентной борьбе на федеральном уровне.

Финалистам предстоит сыграть 8 раундов, начав борьбу «с нуля»»: 4 в «домашнем» формате (онлайн, без помощи ведущих и экспертов) и 4 – очно, в Москве.

Всего в онлайн-чемпионате приняли участие 120 команд из 52 регионов России, 70 из которых представляли производственные компании, 20 – региональные центры компетенций и региональные органы исполнительной власти, 30 – ведущие вузы страны.