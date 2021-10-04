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Более 15 тысяч жителей Тульской области повторно вакцинировались от COVID-19
Фото из архива MySlo

Более 15 тысяч жителей Тульской области повторно вакцинировались от COVID-19

Пройти ревакцинацию можно в поликлинике или в одном из пунктов вакцинации, которые работают без предварительной записи.

Во время формирования коллективного иммунитета повторная вакцинация проводится раз в полгода. Коллективный иммунитет сформируется, когда число вакцинированных и переболевших людей будет составлять не менее 80% от численности взрослых жителей региона. После того, как эпидситуация стабилизируется, а коллективный иммунитет будет сформирован, можно будет перейти к ежегодной повторной вакцинации.

– Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов. Наиболее предпочтительна для ревакцинации однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В регион поступило более 92 тысяч доз этого препарата, он имеется в достаточном количестве во всех пунктах вакцинации, – сообщил замминистра здравоохранения региона Михаил Малишевский.

Адреса пунктов вакцинации, где можно сделать прививку, размещены на сайте минздрава. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и сертификат с QR-кодом о вакцинации.

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вчера, в 22:33 −5
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