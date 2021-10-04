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Где в Туле отключат электроэнергию 5 октября
Фото из архива MySlo

Где в Туле отключат электроэнергию 5 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 8.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 12-в,
  • ул. Металлургов, 28-а, 28/12, 30,
  • ул. Волкова, 11-а, 13, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 11, 14, 9, 9-а, 19,
  • ул. Кутузова, 114-а, 114, 116, 118,
  • пр-т Ленина, 147 к.1, 147 к.2, 147 к.3, 147 к.4, 147 к.5, 149-а, 157,
  • ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 147-а,
  • ул. Комарова, 50,52,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • ул. Белинского, 86, 89, 91,
  • Хомяково: Хомяковское шоссе, 2, 3-а, 12, 10, 8, 6, 5/4,
  • ул. Фестивальная, 144,
  • ул. Хомяковская, 1,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30, 5-20,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • ул. Чехова, 25-32, 32-а,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а,
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 21, 22,
  • 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
  • 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22,
  • 10-й пр-д, 21, 22.
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