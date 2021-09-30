В Туле открылась арт-резиденция для фотографов и художников

В молодежном центре «Родина» открылось выставочное пространство для молодых художников и фотографов Тулы. На сегодняшний день свои работы представили 10 туляков.

Глава администрации города осмотрел выставку и пообщался с творческой молодежью. На мероприятии состоялась презентация арт-резиденции.

Начальник управления по семейной и молодежной политике, работе с отдельными категориями населения Екатерина Чуракова рассказала, что арт-резиденция будет работать по трем направлениям: дизайн и архитектура, мода (апсайклинг вещей) и медиапродвижение.

– Это новая площадка, созданная для поддержки креативной индустрии с творческими мастер-классами, digital-проектами, образовательными программами для молодежи. Проект реализуется при поддержке администрации города Тулы и партнеров – Высшей технической школы и Тульского областного бизнес-инкубатора, – пояснила Екатерина Чуракова.

Одним из первых шагов стало открытие выставочного пространства. Оно будет работать постоянно и бесплатно. Молодые художники, дизайнеры и фотографы смогут здесь показывать свои работы, а туляки – знакомиться с их творчеством.

Как отметила Екатерина Чуракова, в планах провести капитальный ремонт помещений молодежного центра, новый вид приобретут холл, а также входная группа. Дизайн-проект уже разработан и ведется работа по заключению договора с подрядчиком.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что для любого творческого человека, особенно для молодежи, очень важна самореализация. Отрадно, что ребята заинтересованы в творчестве, создании новых и интересных проектов:

– У нас большие планы по развитию молодежных центров, и в том числе выставочных площадок. Одним из важных этапов, безусловно, является переустройство молодежного центра «Родина», благоустройство расположенного рядом Мятного сквера. Всё это делается для того, чтобы, с одной стороны, создать комфортные условия для ребят, а другой – максимально приспособить здание к проведению различного рода мероприятий. Наша задача – растить креативное и созидательное молодое поколение. И ребята, которые приходят сюда, будут еще больше заинтересованы в реализации своих идей.

При поддержке администрации в областной столице реализуются популярные среди молодежи проекты: «Газон», «Розетка», «Медиашкола 3.0» и другие. Также осуществляется грантовая поддержка мероприятий. Напомним, сейчас проводится конкурс на соискание грантов молодежи для реализации социально значимых проектов. Подать заявку можно до 19 октября. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.