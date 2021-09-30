Где и как отдыхали туляки этим летом: цифры и факты

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Жители Тулы и области выбирают российские курорты в десять раз чаще, чем зарубежные.

Такие результаты получили аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов с июля по август 2021 года. Наиболее востребованными направлениями для пляжного отдыха стали Крым и Абхазия.

В этом году из-за частичного снятия ковидных ограничений летний туристический сезон у туляков прошел более активно: путешественников, которые выезжали за границу или отдыхали на российских курортах, на 15% больше, чем в 2020-м.

В тройку самых востребованных маршрутов вошли Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Четвертую строчку рейтинга заняла Республика Крым. Это южное направление туляки выбирали в 1,5 раза чаще, чем Краснодарский край.

Лидер зарубежных маршрутов для отпуска — Абхазия, которая на 3% обошла Турцию по количеству туристов. При этом турпоток в восточную страну, несмотря на 15-процентный рост цен на путевки в июне, увеличился в пять раз по сравнению с 2020 годом.

Аналитики отметили, что причина популярности туров в Абхазию, Турцию, а также Египет и Кипр — упрощенные правила въезда для российских туристов.

Среди туляков есть и те, кого сложности не остановили, — около 2% путешественников посетили закрытую для въезда Швейцарию.

На отдыхе туляки активно общались и обменивались фото и видео. Так, за три месяца только в путешествиях по России жители Тулы и области проговорили свыше 21 миллиона минут и прокачали почти 750 Тбайт интернет-трафика. Это примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего отпускные гигабайты тульские абоненты МегаФона расходовали на общение в мессенджерах, просмотр и загрузку видео в YouTube и Instagram.