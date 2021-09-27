Фото из архива Myslo.
Стартовал второй этап конкурса на лучший дизайн-проект по озеленению центра Тулы
Заявки принимаются до 1 октября включительно.
Начался второй этап конкурса на лучший дизайн-проект по озеленению центра Тулы. Заявку на участие можно подать с 27 сентября по 1 октября включительно.
Цель конкурса — найти и выбрать лучший вариант озеленения и благоустройства следующих территорий областной столицы:
- проспект Ленина (участок от улицы Советской до улицы Каминского, четная, нечетная стороны);
- ул. Советская (участок от дома № 11 до дома №15, нечетная сторона);
- ул. Советская (участок от ул. Староникитской до ул. Пионерской, четная сторона).
Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются ландшафтной архитектурой и дизайном.
Конкурсные проекты принимаются по адресу: Тула, пр. Ленина, 20, каб. 307. Также их можно прислать в электронном виде на адрес burcevpv@cityadm.tula.ru c заголовком письма «Заявка на участие в конкурсе».
Итоги жюри будут названы с 4 по 7 октября.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, тему озеленения центра Тулы Myslo поднял летом этого года. Возмущенные посты туляков, обращения экологов к губернатору, открытое письмо пользователей портала и личное обращение активистки Myslo к губернатору по поводу бедственного положения деревьев в городе вынудили чиновников пообещать вернуть деревья.
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