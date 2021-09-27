Стартовал второй этап конкурса на лучший дизайн-проект по озеленению центра Тулы

Фото из архива Myslo.

Начался второй этап конкурса на лучший дизайн-проект по озеленению центра Тулы. Заявку на участие можно подать с 27 сентября по 1 октября включительно.

Цель конкурса — найти и выбрать лучший вариант озеленения и благоустройства следующих территорий областной столицы:

проспект Ленина (участок от улицы Советской до улицы Каминского, четная, нечетная стороны);

ул. Советская (участок от дома № 11 до дома №15, нечетная сторона);

ул. Советская (участок от ул. Староникитской до ул. Пионерской, четная сторона).

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые занимаются ландшафтной архитектурой и дизайном.

Конкурсные проекты принимаются по адресу: Тула, пр. Ленина, 20, каб. 307. Также их можно прислать в электронном виде на адрес burcevpv@cityadm.tula.ru c заголовком письма «Заявка на участие в конкурсе».

Итоги жюри будут названы с 4 по 7 октября.