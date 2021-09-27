Научное наследие академика Легасова актуально и сегодня
В Туле проведены традиционные IX Легасовские чтения-встречи.
В этом году они посвящены 85-летию со дня рождения Героя России, академика и нашего земляка Валерия Алексеевича Легасова.
В стенах ТулГУ участники Легасовских чтений, проведенных при поддержке Тульской областной Думы, обсудили широкий спектр вопросов. Главный из них — проблема безопасности устойчивого развития цивилизации. Об этом на чтениях-встречах говорили ведущие российские ученые: академик РАН Валерий Мешалкин (Москва), академик Евгений Голосман (Новомосковск), академик, кандидат наук Инга Легасова, дочь
Приветствие участникам Легасовских чтений направил председатель облдумы Николай Воробьев, который отметил особую важность проведения таких встреч в Год науки и технологий.
«Имя академика Валерия Алексеевича Легасова золотыми буквами вписано в историю нашей страны. Гражданский подвиг ученого во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году служит для потомков примером бескорыстного служения Родине и людям. По истечении времени мы всё отчетливее понимаем насколько важно, чтобы человек бережно использовал достижения научно-технического прогресса. Именно этому посвящены труды Валерия Алексеевича, который разработал концепцию безопасности устойчивого развития цивилизации. Убежден, что общими усилиями мы сбережем богатое наследие академика Валерия Алексеевича Легасова и сохраним память о нем для будущих поколений. Для нас, туляков, его имя особенно дорого, так как Валерий Алексеевич — наш земляк, он родился и детские годы провел в Туле», — говорится в частности в приветствии Николая Воробьева.
Перед собравшимися выступил председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.
– Безусловно важно, что мероприятие в честь 85-летия выдающегося человека, Героя России, академика Валерия Легасова проходит в важный для страны год — Год науки и технологий, – отметил Антон Емельяненко. — Мы проводим большой ряд мероприятий по популяризации науки, по донесению до наших жителей значимых для региона результатов, которых мы добились в лабораториях, университетах и на предприятиях. Губернатор области в своем Послании в этом году обозначил ряд приоритетов по развитию региона на ближайшие пять лет, и важное место среди них занимают инновации и развитие науки.
В своем выступлении председатель комитета Тульской области по науке и инноватике рассказал, что делает и планирует делать правительство региона для поддержки науки и реализации научно-технической политики, и обратил внимание собравшихся на ряд успешных проектов, реализующихся в регионе. Среди них — научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».
– Рад всех приветствовать в стенах Тульского государственного университета, — отметил и. о. ректора ТулГУ Олег Кравченко. — Легасовские чтения стали хорошей традицией, и очень приятно, что они проходят в стенах университета. Это достаточно значимое событие, которое позволяет как можно больше узнать о работе нашего земляка. Он был не только выдающимся ученым, но и сильным человеком, который не побоялся взять на себя ответственность за крупнейшую радиационную катастрофу и сделал всё от него зависящее, чтобы минимизировать ее последствия. На мой взгляд, такие чтения являются очень важными для воспитания, понимания и популяризации науки среди молодых людей, которые только делают свои первые научные шаги.
Олег Кравченко рассказал о научных перспективах вуза и отметил важность развития сотрудничества вуза с ведущими научными центрами. «Создание научных исследований в кооперации с сильными научными организациями позволит Тульскому государственному университету стать более известным и завоевать больший престиж», — отметил и. о. ректора.
В своем выступлении дочь
«Образование должно стать настолько фундаментальным, чтобы выпускник мог спокойно сориентироваться в любой специальной области знания, которой коснулся на работе. Выход вижу в предпочтении вузами базовых, общих дисциплин: физики, химии, математики, обязательно экономики и курсов по общечеловеческим проблемам. Например, транспорта, материалов, безопасности и тому подобное».
Инга Легасова сказала, что это очень актуальные мысли на сегодняшний день, и добавила, что нужно сохранить всё то лучшее, что было в отечественном образовании в прежние годы.
Академик РАН, доктор технических наук, профессор Валерий Мешалкин поблагодарил организаторов чтений за сохранение памяти о выдающемся ученом
Во второй части своего выступления Валерий Мешалкин выступил с докладом на тему «Научные методы и интеллектуальные инструменты обеспечения энергоресурсоэффективности, устойчивости, надежности и экономической безопасности химических производств (развитие инновационной методологии академика
Заместитель директора Института материалов современной энергетики и нанотехнологий по научной работе, заведующий кафедрой технологий изотопов и водородной энергетики РХТУ им.
«В 1954 году Валерий Легасов поступил на физико-химический факультет МХТИ, и с тех пор его имя плотно связано с жизнью нашего университета», — отметила она. Участники чтений узнали от Ирины Растуновой подробности о годах учебы Легасова в вузе.
С сообщением об увековечивании памяти академика в стенах Новомосковского института РХТУ им.
Дмитрий Ермаков предложил курс «Основы безопасности» открывать лекцией, посвященной жизни и трудам
– Все, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — это герои, — сказал участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, председатель Тульской областной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир Наумов. — Начиная от генералов, членов правительственной комиссии, и заканчивая солдатами, шоферами, шахтерами. Все они воевали с невидимым, но очень опасным врагом — радиацией.
Владимир Наумов рассказал об участии жителей Тульской области, шахтеров в ликвидации аварии и отметил, что это был героический труд. Он также подчеркнул, что испытывает чувство гордости от того, что
Своими воспоминаниями поделилась председатель комитета Тульской областной Думы Галина Алешина.
– Беда, которая случилась в 1986 году и потрясла весь мир, серьезно затронула и наш Плавский район, который был наиболее загрязнен на территории Тульской области, — сказала она. — В результате выпадения радиоактивных осадков уровень заражения в отдельных очагах достигал 2000 микрорентген в час. Для меня 1986 год был особенным, в этом году я закончила Рязанский медицинский институт и врачом-терапевтом приехала работать в Плавский район, попала в самую гущу событий. Вместе со специалистами из Москвы, Тулы, Ленинграда мы начали проводить углубленную диспансеризацию населения Плавского района.
Галина Алешина рассказала, что самоотверженные усилия местной власти и медиков помогли уменьшить загрязненность территории и было сделано максимум возможного для помощи населению.
На чтениях также выступили директор московской школы № 56 имени академика
– Валерий Алексеевич Легасов — уроженец Тульской области, наша гордость, — прокомментировала итоги слушаний первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина. — Он был в числе первых, кто прикоснулся к этой страшной катастрофе.
Марина Левина отметила, что Легасов был не просто ученым, но и человеком, который занимался темой глобальной безопасности, его интересовала тема устойчивого развития цивилизации на основе безопасности во всех ее аспектах.
– Сегодня необходимо донести основы этой концепции до молодежи. И поэтому очень хорошо, что на чтениях присутствовали студенты. Они учатся на таких встречах, — отметила она. — Легасовские чтения уже переросли в чтения-встречи. Они позволяют объединяться многим неравнодушным людям, для того, чтобы подчеркнуть важность сути человеческой личности, важности глубины работ, которые оставил Легасов, и ответственности человека за свои дела. И как здесь не вспомнить слова академика о возрасте зрелости, который наступает тогда, когда к человеку приходит ясное сознание личной ответственности за судьбу не только его собственную и не только за судьбу его близких, но и за судьбу всей страны, всего народа.