Научное наследие академика Легасова актуально и сегодня

В этом году они посвящены 85-летию со дня рождения Героя России, академика и нашего земляка Валерия Алексеевича Легасова.

В стенах ТулГУ участники Легасовских чтений, проведенных при поддержке Тульской областной Думы, обсудили широкий спектр вопросов. Главный из них — проблема безопасности устойчивого развития цивилизации. Об этом на чтениях-встречах говорили ведущие российские ученые: академик РАН Валерий Мешалкин (Москва), академик Евгений Голосман (Новомосковск), академик, кандидат наук Инга Легасова, дочь В. А. Легасова . В дискуссии также приняли участие представители научного сообщества и правительства региона, депутаты Тульской областной Думы.

Приветствие участникам Легасовских чтений направил председатель облдумы Николай Воробьев, который отметил особую важность проведения таких встреч в Год науки и технологий.

«Имя академика Валерия Алексеевича Легасова золотыми буквами вписано в историю нашей страны. Гражданский подвиг ученого во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году служит для потомков примером бескорыстного служения Родине и людям. По истечении времени мы всё отчетливее понимаем насколько важно, чтобы человек бережно использовал достижения научно-технического прогресса. Именно этому посвящены труды Валерия Алексеевича, который разработал концепцию безопасности устойчивого развития цивилизации. Убежден, что общими усилиями мы сбережем богатое наследие академика Валерия Алексеевича Легасова и сохраним память о нем для будущих поколений. Для нас, туляков, его имя особенно дорого, так как Валерий Алексеевич — наш земляк, он родился и детские годы провел в Туле», — говорится в частности в приветствии Николая Воробьева.

Перед собравшимися выступил председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

– Безусловно важно, что мероприятие в честь 85-летия выдающегося человека, Героя России, академика Валерия Легасова проходит в важный для страны год — Год науки и технологий, – отметил Антон Емельяненко. — Мы проводим большой ряд мероприятий по популяризации науки, по донесению до наших жителей значимых для региона результатов, которых мы добились в лабораториях, университетах и на предприятиях. Губернатор области в своем Послании в этом году обозначил ряд приоритетов по развитию региона на ближайшие пять лет, и важное место среди них занимают инновации и развитие науки.

В своем выступлении председатель комитета Тульской области по науке и инноватике рассказал, что делает и планирует делать правительство региона для поддержки науки и реализации научно-технической политики, и обратил внимание собравшихся на ряд успешных проектов, реализующихся в регионе. Среди них — научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ», инновационный научно-технологический центр «Композитная долина».

– Рад всех приветствовать в стенах Тульского государственного университета, — отметил и. о. ректора ТулГУ Олег Кравченко. — Легасовские чтения стали хорошей традицией, и очень приятно, что они проходят в стенах университета. Это достаточно значимое событие, которое позволяет как можно больше узнать о работе нашего земляка. Он был не только выдающимся ученым, но и сильным человеком, который не побоялся взять на себя ответственность за крупнейшую радиационную катастрофу и сделал всё от него зависящее, чтобы минимизировать ее последствия. На мой взгляд, такие чтения являются очень важными для воспитания, понимания и популяризации науки среди молодых людей, которые только делают свои первые научные шаги.

Олег Кравченко рассказал о научных перспективах вуза и отметил важность развития сотрудничества вуза с ведущими научными центрами. «Создание научных исследований в кооперации с сильными научными организациями позволит Тульскому государственному университету стать более известным и завоевать больший престиж», — отметил и. о. ректора.

В своем выступлении дочь В. А. Легасова Инга Легасова, генеральный директор компании «Ремилинг», академик Международной академии менеджмента и бизнес-администрирования, сопредседатель стратегического совета Союза женских сил, кандидат экономических наук, доцент, рассказала участникам чтений о богатом наследии своего отца и процитировала одно из его высказываний:

«Образование должно стать настолько фундаментальным, чтобы выпускник мог спокойно сориентироваться в любой специальной области знания, которой коснулся на работе. Выход вижу в предпочтении вузами базовых, общих дисциплин: физики, химии, математики, обязательно экономики и курсов по общечеловеческим проблемам. Например, транспорта, материалов, безопасности и тому подобное».

Инга Легасова сказала, что это очень актуальные мысли на сегодняшний день, и добавила, что нужно сохранить всё то лучшее, что было в отечественном образовании в прежние годы.

Академик РАН, доктор технических наук, профессор Валерий Мешалкин поблагодарил организаторов чтений за сохранение памяти о выдающемся ученом В. А. Легасове и отметил, что высказывание Валерия Алексеевича о важности фундаментальных знаний является очень актуальным для современной жизни. Умения и навыки, бесспорно, тоже важны, но не они являются первичными для молодого человека. Прежде всего нужны базовые знания, на основе которых потом и сформируются знания и умения.

Во второй части своего выступления Валерий Мешалкин выступил с докладом на тему «Научные методы и интеллектуальные инструменты обеспечения энергоресурсоэффективности, устойчивости, надежности и экономической безопасности химических производств (развитие инновационной методологии академика В. А. Легасова по обеспечению надежности и безопасности специальных объектов атомной энергетики). Красная нить его выступления — экологическая безопасность как основа безопасности жизнедеятельности.

Заместитель директора Института материалов современной энергетики и нанотехнологий по научной работе, заведующий кафедрой технологий изотопов и водородной энергетики РХТУ им. Д. И. Менделеева , доктор технических наук, профессор Ирина Растунова рассказала, как сохраняется память о выдающемся выпускнике в стенах вуза. В частности, там установлен бюст В. А. Легасова .

«В 1954 году Валерий Легасов поступил на физико-химический факультет МХТИ, и с тех пор его имя плотно связано с жизнью нашего университета», — отметила она. Участники чтений узнали от Ирины Растуновой подробности о годах учебы Легасова в вузе.

С сообщением об увековечивании памяти академика в стенах Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева и изучении его научного наследия студентами перед участниками чтений выступил доктор педагогических наук, доцент Дмитрий Ермаков. Он, в частности, рассказал, что в городе химиков также установлен бюст академика и ежегодно проводятся новомосковские Легасовские чтения.

Дмитрий Ермаков предложил курс «Основы безопасности» открывать лекцией, посвященной жизни и трудам В. А. Легасова , который в своих работах еще много лет назад предвосхитил необходимость создания концепции безопасности устойчивого развития.

– Все, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — это герои, — сказал участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, председатель Тульской областной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир Наумов. — Начиная от генералов, членов правительственной комиссии, и заканчивая солдатами, шоферами, шахтерами. Все они воевали с невидимым, но очень опасным врагом — радиацией.

Владимир Наумов рассказал об участии жителей Тульской области, шахтеров в ликвидации аварии и отметил, что это был героический труд. Он также подчеркнул, что испытывает чувство гордости от того, что В. А. Легасов — этот мужественный человек и выдающийся ученый — является туляком. Владимир Наумов предложил занести имя академика Легасова на стену памяти, которая располагается рядом с памятником ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на улице Калинина в Туле.

Своими воспоминаниями поделилась председатель комитета Тульской областной Думы Галина Алешина.

– Беда, которая случилась в 1986 году и потрясла весь мир, серьезно затронула и наш Плавский район, который был наиболее загрязнен на территории Тульской области, — сказала она. — В результате выпадения радиоактивных осадков уровень заражения в отдельных очагах достигал 2000 микрорентген в час. Для меня 1986 год был особенным, в этом году я закончила Рязанский медицинский институт и врачом-терапевтом приехала работать в Плавский район, попала в самую гущу событий. Вместе со специалистами из Москвы, Тулы, Ленинграда мы начали проводить углубленную диспансеризацию населения Плавского района.

Галина Алешина рассказала, что самоотверженные усилия местной власти и медиков помогли уменьшить загрязненность территории и было сделано максимум возможного для помощи населению.

На чтениях также выступили директор московской школы № 56 имени академика В. А. Легасова , кандидат педагогических наук Жанна Садовникова, доктор педагогических наук, профессор Наталья Орлихина, академик, доктор химических наук, профессор Евгений Голосман.

– Валерий Алексеевич Легасов — уроженец Тульской области, наша гордость, — прокомментировала итоги слушаний первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина. — Он был в числе первых, кто прикоснулся к этой страшной катастрофе.

Марина Левина отметила, что Легасов был не просто ученым, но и человеком, который занимался темой глобальной безопасности, его интересовала тема устойчивого развития цивилизации на основе безопасности во всех ее аспектах.

– Сегодня необходимо донести основы этой концепции до молодежи. И поэтому очень хорошо, что на чтениях присутствовали студенты. Они учатся на таких встречах, — отметила она. — Легасовские чтения уже переросли в чтения-встречи. Они позволяют объединяться многим неравнодушным людям, для того, чтобы подчеркнуть важность сути человеческой личности, важности глубины работ, которые оставил Легасов, и ответственности человека за свои дела. И как здесь не вспомнить слова академика о возрасте зрелости, который наступает тогда, когда к человеку приходит ясное сознание личной ответственности за судьбу не только его собственную и не только за судьбу его близких, но и за судьбу всей страны, всего народа.