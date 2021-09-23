Туляки просят обустроить тротуар на ул. Герцена: «Опасный участок, нужно постоянно оглядываться!»

Myslo спросил у администрации, возможно ли в ближайшее время реализовать просьбу горожан.

Туляки просят обустроить тротуар на ул. Герцена на участке от ул. Луначарского до ул. Литейной.

– Это место не только очень проходное, но и проездное. Причем машины там реально носятся со скоростью 60-80 км/ч. Люди постоянно маневрируют, отходя в грязь на обочину, чтобы автомобили разъехались, — написал в редакцию Myslo читатель Максим. — Уже молчу про лужи, из которых, я уверен, регулярно обдают прохожих.

Туляк обращается к городской администрации с просьбой сделать «хоть подобие тротуара».

– Места полно для него. Это реально опасный участок дороги. Не дай бог кого-нибудь собьют! Ходить невозможно, нужно постоянно оглядываться, — говорит читатель.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. Нам сообщили, что учтут указанный участок при перспективном планировании ремонта дорог в муниципальном образовании. Правда, в каком году это произойдет, не уточняется.