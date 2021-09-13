В Туле 19 сентября будет работать круглосуточный Центр общественного наблюдения за выборами

Центр общественного наблюдения, организованный Общественной палатой Тульской области, будет открыт в атриуме Тульского кремля, на 2-м этаже. Здесь будет вестись видеонаблюдение за ходом голосования с более 1000 камер, установленных на избирательных участках.

Центр откроется в 8.00 17 сентября и будет работать до составления протоколов об итогах голосования. Принять участие в деятельности Центра смогут граждане старше 18 лет, подавшие заявку на участие, общественники, представители СМИ и международные наблюдатели.

На экран можно будет вывести изображение с выбранного участка в реальном времени или перемотать запись на конкретное время. Наблюдение за участками будут осуществлять, в том числе политологи, эксперты с большим опытом практической работы. В центре также будут проходить обсуждения, презентации и брифинги.

С 8.00 16 сентября до 20.00 19 сентября в Общественной палате региона будет работать горячая линия по телефону 8 (980) 729-62-63, по которому можно будет уточнить номер и адрес избирательного участка, задать вопросы по избирательному законодательству, а также сообщить о замечаниях.