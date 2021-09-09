Фото: архив Myslo.
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
103 человека заразились.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено еще 103 случая заражения Covid-19, 101 человек выздоровел, 9 умерли.
Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 52 318 случаев ковида, 44 728 человек выздоровели, 2 801 умер.
Ситуация в РФ за сутки:
сегодня, в 11:55, 0 0 0
вчера, в 11:45, 37 1545 -6
7 сентября, в 11:43, 38 1313 -3
6 сентября, в 15:05, 27 4970 -12
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