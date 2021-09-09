Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов

Фото: архив Myslo.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено еще 103 случая заражения Covid-19, 101 человек выздоровел, 9 умерли.

Всего с начала пандемии в Тульской области выявлено 52 318 случаев ковида, 44 728 человек выздоровели, 2 801 умер.

Ситуация в РФ за сутки: