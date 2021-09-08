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В Туле пройдет детско-юношеский фестиваль уличного спорта

В Туле пройдет детско-юношеский фестиваль уличного спорта

Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето мастеров стилей».

В субботу, 11 сентября, в ТРЦ «Макси» пройдет фестиваль уличного спорта для детей и подростков. Предусмотрены три дисциплины – воркаут, паркур и брейк. Начало в 16.00.

Фестиваль проводится Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства молодежной политики Тульской области и спонсоров.

Подробности можно найти здесь.

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