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По факту публикации на Myslo прокуратура начала проверку состояния дороги к деревне Алферьево

По факту публикации на Myslo прокуратура начала проверку состояния дороги к деревне Алферьево

Дорога проходит через сельскохозяйственные поля, и даже минимального дождя достаточно, чтобы отрезать населенный пункт от цивилизации.

Прокуратура Ленинского района Тульской области на основании публикации Myslo о деревне Алферьево начала проверку. Прокурор выехал на место, осмотрел состояние подъездного пути. 

«В настоящее время проведен осмотр подъездных путей к населенному пункту, запрошена необходимая документация. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщает пресс-службе ведомства.

 

Напомним, деревня Алферьево – один из самых отдаленных от Тулы населенных пунктов Пролетарского округа. А после одного проливного дождя оказывается вовсе отрезанной от цивилизации.

Всё потому, что дорога к ней ведет через поле, а это четыре километра грунтовой дороги, периодически полностью перепахиваемой, – тут даже на внедорожнике есть риск застрять где-то посреди поля, что уж говорить о простых машинах.

В 2020 году прокуратура уже проводила проверку и указывала чиновникам на отсутствие подъездной дороги, но решения проблемы последние, видимо, так и не нашли.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:20 +1
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ТулаТульская областьАлферьево
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