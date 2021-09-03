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Житель Ясногорска проведёт в колонии пять лет за хранение марихуаны и оружия

Житель Ясногорска проведёт в колонии пять лет за хранение марихуаны и оружия

У себя дома он хранил 117 граммов наркотика, винтовку, порох и патроны.

Прокуратура Ясногорского района Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в хранении взрывчатки, оружия, боеприпасов и крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее судимый мужчина нашёл на территории района куст конопли, оборвал его, принес домой, высушил и хранил у себя на участке для собственного потребления. А дома у него были найдено 43 грамма пороха, 240 патронов и винтовка.

Суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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сегодня, в 20:52 −2
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Тульская областьЯсногорск
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