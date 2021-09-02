Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в сентябре

Фото из архива Myslo.

Сентябрь в России обещает быть теплым.

– На большей части территории нашей страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана, — цитирует «Российская газета» научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом в западной части страны, в том числе и в столичном регионе, температура в сентябре будет соответствовать климатической норме и со 2 сентября минимум пять дней ожидаются холодными.

По словам Вильфанда, когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета.

– О его начале мы сообщим за три-четыре дня, — пообещал метеоролог.