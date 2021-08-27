В Тульской области пройдут открытые кинопоказы для всех желающих
В регионе состоится традиционная акция «Ночь кино».
В субботу, 28 августа, Объединение центров развития культуры в шестой раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Кинолюбителей ждут:
- показы фильмов, отобранных путем зрительского голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»: «Огонь», «Пальма», «Конек-горбунок» (6+),
- показы отечественных фильмов и мультфильмов на двух закрытых площадках (ретрокинотеатр «Майский» и творческое пространство «Девятка»): «Зови меня Дрозд», «Гудбай, Америка» (12+), «Огонек-огниво», «Белка и Стрелка: Карибская тайна», «Полное погружение» (6+),
- встреча с режиссером, сценаристом, культурологом, медиа-аналитиком, лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за книгу «Листья аканта. История и предыстория «Ленфильма», заслуженным работником культуры РФ и почетным кинематографистом России Александром Поздняковым,
- встреча с режиссером Павлом Мирзоевым и актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной,
- встреча с кинокритиком, журналистом, продюсером, режиссером, руководителем московского киноклуба, организатором различных кинофестивалей Марией Безрук,
- телемост с актерами: Алексеем Чадовым, Юрой Борисовым, Антоном Момотом, Максимом Сухановым. режиссерами: Юрием Быковым, Борисом Окоповым, Тимофеем Жалниным, Георгием Лялиным, Дмитрием Тюриным,
- выступление скрипача-виртуоза Степана Мезенцева,
- встреча с Заслуженным артистом России Виктором Добронравовым.
Количество мест ограничено. Полную афишу киносеансов можно найти здесь.
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