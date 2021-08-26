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В Туле утвержден график бесплатных юридических консультаций на сентябрь
Фото из архива Myslo.

В Туле утвержден график бесплатных юридических консультаций на сентябрь

Они пройдут в приемной регионального правительства.

Тульское отделение Ассоциации юристов России утвердило график бесплатных юридических консультаций для населения на сентябрь.

На вопросы жителей Тульской области будут отвечать представители региональной адвокатской палаты.

Консультации состоятся 7, 14, 21 и 28 сентября с 15.00 до 18.00. Записаться можно по телефону 30-62-75.

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