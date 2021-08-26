На ул. Менделеевской в Туле введут временные ограничения для транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

27 августа в Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию основания компании «ЕвроХим». Для обеспечения безопасности дорожного движения будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Ограничения введут на ул. Менделеевской (нечетная сторона), от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской). Ограничения будут действовать с 0.00 до 23.30.