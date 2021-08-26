Российские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей к началу сентября

В первую очередь выплаты будут сделаны тем, кому пенсия начисляется на банковский счет.

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия начисляется на банковскую карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей уже в конце следующей недели, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Чиновника цитирует ТАСС.

Еще 12,7 млн человек, которым пенсия доставляется на дом в виде наличных средств, начнут получать деньги с 3 сентября. Уточняется, что все данные, необходимые для перечисления выплаты, уже есть в Пенсионном фонде, поэтому никаких дополнительных справок и документов не потребуется.