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Звезды падают: тульским астрономам удалось снять яркий поток Персеид
Фото группы "Астротеатр", Михаила Пронина, Александра Илюхина. Видео Александра Шахова.

Звезды падают: тульским астрономам удалось снять яркий поток Персеид

Пик активности метеорного потока Персеиды 2021 пришёлся на ночь на 13 августа.

Фотографиями астрономы-любители поделились в своей группе «Астротеатр».

- Как это часто бывает, спонтанные и рискованные из-за неопределённых прогнозов выезды оказываются удачнее запланированных, — пишет астроном Александр Илюхин. — Так и вчера, ничто не предвещало астровыезд, но ближе к «астрономической ночи», понадеявшись на данные спутников по облачности, группой тульских любителей астрономии был предпринят выезд в сторону гипотетически чистого неба в район Дубны.

Место оказалось выбрано идеально! Атмосферный фронт, проходивший через Тулу и пригород строго с юга на север, под Дубной был виден только краешком на высоте не больше 20°.

Собралось на наблюдательной площадке на этот раз без малого целых 7 астрономов.

Небо в эту ночь радовало несказанно! Похоже, мы действительно попали в самый пик метеорного потока. Такую ночь ни с чем не спутаешь, метеоры сыпали практически не переставая.

Особенно очень много ярких, с длинными дымными хвостами в районе Млечного пути.

Галерея
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 1
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 2
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 3
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 4
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 5
Тульские астрономы сняли яркий поток Персеид над Дубной, Фото: 6
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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