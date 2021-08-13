Звезды падают: тульским астрономам удалось снять яркий поток Персеид
Пик активности метеорного потока Персеиды 2021 пришёлся на ночь на 13 августа.
Фотографиями астрономы-любители поделились в своей группе «Астротеатр».
- Как это часто бывает, спонтанные и рискованные из-за неопределённых прогнозов выезды оказываются удачнее запланированных, — пишет астроном Александр Илюхин. — Так и вчера, ничто не предвещало астровыезд, но ближе к «астрономической ночи», понадеявшись на данные спутников по облачности, группой тульских любителей астрономии был предпринят выезд в сторону гипотетически чистого неба в район Дубны.
Место оказалось выбрано идеально! Атмосферный фронт, проходивший через Тулу и пригород строго с юга на север, под Дубной был виден только краешком на высоте не больше 20°.
Собралось на наблюдательной площадке на этот раз без малого целых 7 астрономов.
Небо в эту ночь радовало несказанно! Похоже, мы действительно попали в самый пик метеорного потока. Такую ночь ни с чем не спутаешь, метеоры сыпали практически не переставая.
Особенно очень много ярких, с длинными дымными хвостами в районе Млечного пути.