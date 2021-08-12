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В Новомосковске после лобового ДТП госпитализирована девушка

В Новомосковске после лобового ДТП госпитализирована девушка

В районе плотины столкнулись Suzuki Grand Vitara и Audi A4.

Вечером 11 августа в Новомосковске произошло серьезное ДТП. На ул. Трудовые Резервы столкнулись Suzuki Grand Vitara и Audi A4.
 
«По предварительной информации, причиной автоаварии стал выезд Suzuki, на предназначенную для встречного движения полосу. Пострадала и госпитализирована 27-летняя водитель Audi A4. За рулем Suzuki находился 55-летний водитель», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:26 +2
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Тульская областьНовомосковск
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