новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе отключат холодную воду

В Пролетарском районе отключат холодную воду

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

«Тулагорводоканал» сообщает, что в среду, 4 августа, с 8.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе на следующих улицах: Яблочкова, Дальняя, Новоглухополянская, М. Расковой, 1, 2, 3 проезды М. Расковой.

Будет понижено давление холодной воды в квартале, ограниченным улицами: Приупская, М. Мазая, д. Гумилевской, Кутузова, 38-ой квартал, С. Ковалевской, Яблочкова, Вильямса, пр-д Вильмса, Докучаева, 1-ый Песчаный пр-д.

Кроме того, в 10.00 ремонтно-восстановительные работы начнутся в с. Архангельское. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 07:47 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение водыТулагорводоканалотключение холодной воды
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой кирпичный завод устроил на землях сельхозназначения огромную свалку
Под Тулой кирпичный завод устроил на землях сельхозназначения огромную свалку
Погода в Туле 4 августа: сухо, тепло, умеренный ветер
Погода в Туле 4 августа: сухо, тепло, умеренный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.