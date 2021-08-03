В Пролетарском районе отключат холодную воду

«Тулагорводоканал» сообщает, что в среду, 4 августа, с 8.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в частном секторе на следующих улицах: Яблочкова, Дальняя, Новоглухополянская, М. Расковой, 1, 2, 3 проезды М. Расковой.

Будет понижено давление холодной воды в квартале, ограниченным улицами: Приупская, М. Мазая, д. Гумилевской, Кутузова, 38-ой квартал, С. Ковалевской, Яблочкова, Вильямса, пр-д Вильмса, Докучаева, 1-ый Песчаный пр-д.

Кроме того, в 10.00 ремонтно-восстановительные работы начнутся в с. Архангельское. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.